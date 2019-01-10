Появились подробности самоубийства 15-летнего подростка в Киеве

Найденный мертвым в центре Киева 15-летний подросток за два дня до гибели поссорился с родителями и ушел из дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Инцидент произошел днем 9 января в Шевченковском районе на улице Большая Житомирская. Тело подростка с травмами характерными для падения с высоты обнаружили прохожие.

По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Главного и территориального управления полиции, а также сотрудники ювенальной превенции. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 15-летний киевлянин, который, по заявлению родственников, правоохранители искали, как безвестно пропавшего.

Также полицейские выяснили, что юноша поссорился с родителями и ушел из дома. После этого он заселился в здании, возле которого на улице его сегодня нашли.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства указанного инцидента. В свою очередь, следователи Шевченковского УП ГУНП в г.. Киеве предварительно квалифицируют данное событие, как самоубийство.

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