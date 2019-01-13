В Харькове на людей рухнула крыша недостроенного павильона: фото и видео с места ЧП

Вечером в субботу, 11 января, в Харькове обвалилась крыша торгового павильона на рынке возле станции метро "Имени Масельского".

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, крыша рухнула, когда люди возвращались домой с работы, и три человека оказались под завалами снега и металла.

Упал один из недостроенных павильонов, мимо которого шли прохожие.

"Первую девочку достали, она с самого края. Помогали разгребать, пожарные, полиция – подавали все конструкции, мы туда забрасывали", - рассказал очевидец Денис Черников.

Медики говорят, что у самой молодой из пострадавших, которой 27 лет, травма позвоночника. Другая 28-летняя девушка получила перелом скулы, а 68-летняя женщина отделалась ушибами. На месте происшествия спасатели разбирали завалы ночью. Они уверены, что людям повезло выжить, ведь их накрыло не только снегом. "Надо было освободить от утеплителя, от этих перегородок, от стен, которые здесь были металлические", - рассказал помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Местные жители, которые каждый день ходят через этот частный рынок, сетуют на то, что крыши никто не чистит, поэтому недостроенная конструкция и упала. "Это ожидаемо – снегопад какой! Никто не убирает. Если честно, я тут вообще хожу с опаской", - говорят люди. Сразу после инцидента, несмотря на поздний час, появились люди с лопатами, которые начали чистить крыши. Правоохранители начали розыск владельца недостроя и выясняют, есть ли вообще разрешение на это строительство. Ищут также ответственных за уборку снега.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированной Макеевке от обильного снега рухнула крыша городского рынка.