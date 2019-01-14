С борта иностранного судна в океане пропал украинский моряк: опубликовано фото

В Индийском океане без вести пропал находившийся на борту иностранного судна MV Ocean Lion украинский моряк, одессит Алексей Свистильников.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на данные благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль", куда обратилась супруга моряка.

Она рассказала, что мужчина прибыл на на MV Ocean Lion (IMO 929624, флаг Либерии) 9 августа 2018 года. Он заключил трудовой договор с греческой компанией Primerose Shipping CO LTD. Его взяли на должность третьего механика.

"Как сообщили жене, 19 декабря прошлого года Свистильников исчез с борта судна, находившегося в Индийском океане и направлявшегося в Сингапур. На сегодня нет никакой официальной информации и документов от судовладельца и крюинга относительно подтверждения места инцидента, результатов поисково-спасательной операции и отчета расследования", - сообщили в фонде.

Свистильников работал в этой компании всего 6 лет. Последний раз он вышел на связь с семьей в конце ноября 2018 года, когда судно находилось у берегов Бразилии.

Отмечают, что коллеги отзываются о нем, как о профессиональном грамотном специалисте, миролюбивом, исполнительном и неконфликтном, что подтверждают показания команды, предоставленные консулом Украины в Сингапуре. Как уточнили в организации, консул прибыл на борт MV Ocean Lion сразу при заходе судна в ближайший порт.

Члены команды утверждают, что последний раз видели одессита накануне перед исчезновением – вечером, после завершения рабочего дня.

"Его исчезновение экипаж заметил только утром, когда моряк не заступил на вахту. Согласно показаниям экипажа, ночью никто ничего подозрительного не видел и не слышал", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Свистильников на данный момент является студентом Национального университета "Одесская морская академия" и в июне 2019 года должен был защитить диплом бакалавра. Осенью прошлого года в телефонном разговоре с женой он просил оплатить свое обучение за весь год, о чем свидетельствует переписка супругов. Свистильников является единственным кормильцем в семье, у него двое несовершеннолетних детей.

В настоящее время юристы БО "Ассоль" оказывают жене моряка правовую поддержку, также направлены соответствующие запросы в дипломатические службы Украины.

В "Ассоли" акцентируют, что указанное ЧП - не первый подобный инцидент на вышеназванном судне. В частности, аналогичный случай произошел 17 января 2014 года - с борта этого же сухогруза, когда он находился на рейде вблизи Нью-Орлеана (США), без вести пропал другой одессит - старший помощник капитана. На его поиски тогда направили водолазов и спецвертолет, но результатов они не дали.

"Несмотря на то, что тогда в помещениях на борту судна и одежде некоторых членов экипажа были обнаружены следы крови, расследование результатов не принесло... По версии экипажа, старпом отправился выполнять распоряжение капитана судна, но с отчетом о проделанной работе к начальству не явился", - сообщили в фонде.

Как сообщал "Апостроф", в Атлантическом океане с борта судна Maria G, которое ходит под мальтийским флагом, бесследно исчез украинский моряк Олег Коваль. А в Балтийском море неподалеку от города Владиславово на севере Польши 29-летний украинский моряк одного из транспортных судов упал за борт. Также 7 января у северного побережья Турции грузовое судно с украинским на борту потерпело крушение, в результате чего шесть человек погибли.