Захарченко жив? Известный режиссер назвал фейком видео ликвидации главаря ДНР

Украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что кадры с ликвидацией бывшего главаря боевиков Александра Захарченко могут быть очередным фейком.

Об этом сообщает Укринформ.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, не следившем за script-continuity (англ. "Преемственностью сценария" - ред.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", - утверждает режиссер.

По его словам, видео явно постановочное. При этом, режиссер не берется утверждать, что Захарченко жив.

"Ну, никто не знает. Просто видео, которое они представили, неубедительно. Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", - говорит Лозница.

Подробнее об убийстве Захарченко и его последствиях читайте в материале "Апострофа": Донецкая бондиана: сценарии для Донбасса после убийства Захарченко.