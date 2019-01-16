День защитников Донецкого аэропорта: видео ожесточенных боев с боевиками и россиянами

В честь Дня памяти "киборгов", 16 января, в сети опубликовали видеозаписи жестоких боев за Донецкий аэропорт (ДАП).

Видео разместили пользователи сети.

В интернете опубликовали запись, где показан аэропорт в Донецке еще до начала войны на Донбассе.

Пользователи сети вспомнили боевые действия в новом терминале Донецкого аэропорта, который Украинская бойцы удерживали 242 дня.

Также в сети разместили видео, как военнослужащие и добровольцы защищали ДАП.

"Один из самых ожесточенных боев за последние месяцы состоялся 17 января возле донецкого аэропорта. Украинские десантники при поддержке добровольческих батальонов прокладывали "дорогу жизни" к аэродрому с нескольких направлений", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в интернете опубликовали запись последнего боя "киборгов".

Как сообщал "Апостроф", погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.