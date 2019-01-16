День защитников Донецкого аэропорта: видео ожесточенных боев с боевиками и россиянами

В честь Дня памяти "киборгов", 16 января, в сети опубликовали видеозаписи жестоких боев за Донецкий аэропорт (ДАП).
Видео разместили пользователи сети.
В интернете опубликовали запись, где показан аэропорт в Донецке еще до начала войны на Донбассе.
Пользователи сети вспомнили боевые действия в новом терминале Донецкого аэропорта, который Украинская бойцы удерживали 242 дня.
Также в сети разместили видео, как военнослужащие и добровольцы защищали ДАП.
"Один из самых ожесточенных боев за последние месяцы состоялся 17 января возле донецкого аэропорта. Украинские десантники при поддержке добровольческих батальонов прокладывали "дорогу жизни" к аэродрому с нескольких направлений", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в интернете опубликовали запись последнего боя "киборгов".
Как сообщал "Апостроф", погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.