Дочь депутата Рады стала жертвой мошенников, отдав им крупную сумму: в полиции сделали заявление

Дочь депутата обманули мошенники и заставили отдать около 4 тысяч долларов.

Об этом сообщает народный депутат в Ивано-Франковске Юрий Соловей на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером в то время когда мы с женой были вне дома к моей дочери позвонили исказив мой голос, где "я якобы умирающий" просил выполнять все требования, которые будут звучать в телефоне и передал трубку другому мужчине. В дальнейшем угрожая моей жизнью, дочери сообщили о ее последующих действиях, которые должны были привести к передаче средств для спасения отца в размере 5 тысяч долларов. После понимание, что такой суммы нет дома согласились на то, что есть (около 4 тысяч долларов)", - написал он.

Также депутат отметил, что мошенники психологически давили на ребенка, не давая обдумать ситуацию.

"Полтора часа ребенка в состоянии плача, шока и потрясения вели по телефону по всему городу без возможности положить трубку и с помощью недобросовестного таксиста на вокзале (к чести таксистов, многие видя взволнованного ребенка отказывались), состоялась передача средств. Данный мудак (извиняюсь, это самое легкое слово, которое я нашел) таксист повез средства в Одессу для получателя", - подчеркнул Соловей.

По словам депутата, отпуская ребенка ей по телефону пригрозили преследованием и безопасностью семьи в случае разглашения этой информации.

"Слава Богу все успешно завершилось. Таксиста нашли, в Одессе курьера взяли, в настоящее время идет поиск заказчика. Хочу поблагодарить рядовых работников Ивано-Франковского МВД, а также в Одесской области за оперативную работу. В отличие от руководителя, который единственное, что смог это сразу утром, слить информацию в местные сливные бачки типа "курсов" или "фирток (название СМИ - ред.)", - написал депутат.

Также Соловей отметил, что гордится своей дочерью за ее смелость и любовь к родителям.

По данным издания "Курс", дочери нардепа всего 15 лет. А в понедельник, 14 января, злоумышленники позвонили ей и манипулировали тем, что родители, якобы попали в ДТП и им нужна помощь. Девушка в состоянии шока вынесла из дома 1575 евро та 87 500 гривен.

В пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской курсе сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК (мошенничество).

Предварительно следователями установлено, что таксист в сговоре с мошенниками не состоял и не является соучастником преступления. Известно, что мошенник звонил из Одессы. Правоохранители его разыскивают.

Как сообщал "Апостроф", в районе Березняков в Киеве на камеру наблюдения попали квартирные воры, которые очевидно планировали свое очередное ограбление.