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Появились подробности атаки боевиков на украинских военных: видео

среда, 16 января 2019, 21:28

Обстрел боевиками украинских бойцов в районе Светлодарской дуги на Донбассе был осуществлен во время разгрузки автомобиля с водой и продуктами.

Об этом рассказал командир 72-й отдельной механизированной бригады Руслан Татусь, передает ТСН.

По его словам, боевики обстреляли грузовой автомобиль и украинских военных возле него на восточной окраине села Троицкое со стороны поселка Калиново, ранив пятерых военных и травмировав еще пятерых.

"Во время осуществления мероприятий тылового обеспечения подразделений бригады относительно подвоза продуктов и воды на одном из опорных пунктов воинской части противник осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса грузового автомобиля "Урал" и военных, осуществлявших его разгрузку", - рассказал он.

По словам Татуся, в результате обстрела пятеро военных получили ранения – двое находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней тяжести.

В настоящее время военнослужащим оказана помощь в одной из городских больниц с привлечением высококвалифицированных медицинских работников.

"Этот факт в очередной раз свидетельствует о несоблюдении российско-оккупационными войсками режима прекращения огня и Минских договоренностей. Несмотря на произошедшее событие, военнослужащие бригады продолжают удерживать линию соприкосновения с противником", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев Николай Семенюк (Саид).

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