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Украинские военные попали под удар боевиков: много раненых, видео

среда, 16 января 2019, 18:37

Утром в среду, 16 января, боевики на Донбассе обстреляли грузовик с украинскими военными: ранение получили десять бойцов.

Об этом сообщает ТСН.

Информацию также подтвердили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, обстрел произошел на позициях украинских защитников возле Троицкого, что на Светлодарской дуге. Враг противотанковой ракетой попал в военный "Урал", припаркованный вблизи окопов.

Всех раненых доставили в Попасную. По информации журналистов, трое военнослужащих в тяжелом состоянии, один в реанимации. У бойцов многочисленные осколочные ранения. Один боец остался без конечности.

По информации пресс-службы ранения получили пять человек. Еще пять бойцов были травмированы (акубаротравма).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев Николай Семенюк (Саид).

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