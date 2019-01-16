Украинский медик рассказал, как на них "охотятся" боевики ДНР-ЛНР: видео с передовой

Медики, которые оказывают первую медпомощь раненым на Донбассе, рассказали о своих нелегких боевых буднях.

Об этом сообщают в группе ООС в Facebook.

"На Донбассе военные медики проводят вывоз раненых с переднего края, стабилизационные действия состояния здоровья раненых и дальнейшие эвакуации медучреждения", - рассказал военный медик Алексей.

Также он отметил, что в основном ранения получают в ночное время суток. Медики, в свою очередь, всегда находятся в боевой готовности, также всегда готова и техника.

А военный медик Василий заявил, что боевики ЛНР-ДНР препятствуют их деятельности. Не редко авто медиков попадают под обстрелы.

"Белый цвет с красным крестом служат хорошей мишенью для врага. Из-за этого приходится маскироваться. Для них красный крест ничего не значит", - отметил он.

"Спасать жизни в зоне вооруженного конфликта - это также подвиг. Чем быстрее будет оказана первая медицинская помощь раненым, тем эффективнее пройдет их лечение и реабилитация", - пишет пресс-служба ООС.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото последствий обстрела, который 17 июня боевики открыли против бригады медиков на Донбассе. А за пятницу, 15 января, боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.