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Стало известно, что произошло с пропагандисткой Путина, выдворенной в Украину

среда, 16 января 2019, 21:55

Выдворенную из России скандальную сторонницу Кремля из Львова Елену Бойко арестовал суд в Харькове.

Об этом сообщила ее адвокат Галина Перфильева, передают российские СМИ.

После ареста Бойко отправили в СИЗО Львова.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения, - рассказала она. - В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова. Местные следователи расследуют дело по ч. 1 ст. 110. УК Украины "Призывы к нарушению территориальной целостности страны".

Перфильева также сообщила о планах обжаловать депортацию журналистки из России.

"Ее выдворили в среду на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве. Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным", - пожаловалась Перфильева.

Отметим, что Елена Бойко часто выступала на российских пропагандистских ток-шоу с поддержкой террористов ЛДНР и критикой украинской власти

Как ранее сообщал "Апостроф", Елена Бойко была выдворена из России за нарушение режима пребывания в стране. В 2018 году Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации.

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