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Стало известно, что произошло с пропавшим в Виннице бойцом Нацгвардии

четверг, 17 января 2019, 17:13
Фото: пресс-служба Западного территориального управления Нацгрвардии

Пропавший 9 января нацгвардеец Ярослав Софиин, нашелся.

Об этом в четверг, 17 января сообщает пресс-служба Западного территориального управления Нацгрвардии.

"Военнослужащий не явился в военную часть якобы из-за конфликта с командованием и плохим отношением офицеров к личному составу. Все изложенные обвинения в адрес командования подразделения и военной части не соответствуют действительности, что признал и сам военнослужащий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что солдат Ярослав Софиин уже привлекался командованием воинской части к дисциплинарной и административной ответственности за подобные нарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время столкновения с боевиками на Донбассе пропал без вести солдат ВСУ Сергей Проданюк.

Также на Донбассе пропал известный боевик так называемой ДНР.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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