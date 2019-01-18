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​Убежал из-за безденежья: в сети показали видеопризнание пойманного боевика ДНР

пятница, 18 января 2019, 21:47

17 января в КПВВ "Марьинка" оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава ООС задержали 19-летнего боевика НВФ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, публикуя соответствующее видео.

В 2015 году тогда еще 16-летнего юношу завербовала так называемая народная милиция ДНР вместе с товарищами по техникуму.

Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задание на блокпосту между Горловкой и Донецком, где и прослужил до конца 2018 года. По словам задержанного, в его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, осмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ.

Кроме этого оперативным сотрудникам стало известно, что за неимением средств в конце прошлого года он вместе со своим знакомым ограбил частное помещение в городе Горловка, за что был задержан так называемой "полицией ДНР".

После откупа в сумме 10 тысяч рублей РФ, родственники забрали его из райотдела.

Впоследствии парень, поняв, что на оккупированной территории ему ничего хорошего не "светит", решил бежать на подконтрольную территорию, где его и задержали бойцы ВСУ.

По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированной" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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