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ВСУ получат боевые турецкие беспилотники, способные уничтожать танки: фото и видео

суббота, 12 января 2019, 13:10

Турция предоставит украинским войскам турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Об том сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Соглашение подписано с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть оснащены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей, - говорится в сообщении.

Контрактом предусмотрено поставить 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также в соглашении комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - 69 миллионов долларов.

Напомним, Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Ранее украинские войска получили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото необычного танка, который нарядили к Рождеству. А тем временем Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня "Ольха". Этот ракетный комплекс разработало конструкторское бюро "Луч". В конце декабря 2017 года в Одесской области были успешно проведены финальные испытания этого оружия.

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