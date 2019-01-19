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Под Запорожьем погибла семья с маленькими детьми: фото и детали трагедии

суббота, 19 января 2019, 09:20

В одном из сел Запорожского района произошел пожар в жилом доме, в котором погибли двое малолетних детей и мужчин, а мать детей от пережитого покончила с собой.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области.

18 января около 14:20 правоохранителями поступило сообщение о том, что в одном из сел Запорожского района горит частный дом. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и ГосЧС.

На месте происшествия после тушения пожара в доме были обнаружены трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения. Также за домом на дереве обнаружен труп хозяйки дома, женщины 1987 года рождения.

Позже правоохранители выяснили, что погибшая женщина сама воспитывала троих малолетних детей, мальчиков. Семья была на учете органов полиции, службы по делам детей и других ведомств не находится. По месту жительства характеризовалась удовлетворительно.

"В гостях семьи находился брат женщины 1989 года рождения. Старший из несовершеннолетних гулял на улице, а когда возвращался домой увидел дым в доме и пожар. Парень позвал на помощь. Почтальон, которая проходила мимо, помогала тушить огонь. Однако сами по себе потушить пожар до приезда спасателей не удавалось. В это время хозяйка дома, в состоянии сильного душевного волнения, покончила жизнь самоубийством через повешение", - рассказали в полиции.

Несовершеннолетний в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос о дальнейшем места пребывания ребенка.

Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Запорожьем семья с детьми попала в смертельное ДТП.

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