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Появились подробности убийства школьницы под Одессой

суббота, 19 января 2019, 16:53

Преступник, который совершил убийство несовершеннолетней под Одессой, оказался ее дядей.

Об этом сообщает УСИ.

Как передает издание, преступник перерезал горло 13-летней дочери своей сестры, а затем решил свести счеты с жизнью - порезал себе вены. Его с порезами рук госпитализировали в больницу.

Напомним, убийство произошло в одном из сел Лиманского района. Погибшая - местная жительница. По предварительным выводам медиков, ее смерть наступила в результате ножевых ранений шеи.

Как сообщал "Апостроф", ранее жестокое убийство 12-летней школьницы произошло в Кропивницком. Так, девочка вышла из дома в школу и назад не вернулась. На теле жертвы были обнаружены многочисленные ранения. По подозрению в убийстве была задержана мать ребенка.

А в Днепропетровской области десятилетний мальчик случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.

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