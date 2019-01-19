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В России пояснили, чем Путину выгоден теракт в Магнитогорске

суббота, 19 января 2019, 11:00

Взрыв дома в российском и маршрутки с тремя погибшими в Магнитогорске может быть выгодным из-за падения рейтинга президента РФ Владимира Путина.

Об этом "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Можно сколько угодно гадать, кому могла быть выгодна трагедия в Магнитогорске. Я могу себе представить, что ФСБ действительно взрывала Россию в 1999 году. Там были понятные мотивы, и очень похоже на то, что это была ФСБ. А в случае с Магнитогорском я не вижу мотива", - заявил он.

Также Рабинович высказал свою теорию, почему трагедия могла быть выгодной для главы России.

"Тем не менее, если предположить, что мы имеем дело с самой отмороженной за всю историю человечества экстремистской террористической группировкой - то есть КГБ-ФСБ - я могу представить, что из-за падения рейтинга Путина ФСБ снова взрывает Россию, чтобы создать аналогичный страх перед терактами у народонаселения, которое, соответственно, будет снова говорить, что коней на переправе не меняют. Даже если в России наступает полнейший экономический коллапс и хаос из-за социальных взрывов", - пояснил российский финансист и блогер.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске".

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