Появилось видео "стрельбы" во время взрыва маршрутки в Магнитогорске

В сети опубликовали видео странного инцидента, который произошел во время смертельного взрыва маршрутки в Магнитогорске (Россия).

Его в YouTube опубликовало издание RT.

"В кадрах инцидента, можно услышать серию громких ударов. Никакого официального объяснения этому шуму не дано, что похоже на стрельбу. На видео можно услышать свидетелей, которые говорят о том, что взрывы происходят от фейерверков, взрывающихся внутри горящего микроавтобуса", - говорится в подписи к видео.

При этом, в сети тут же засомневались в том, что стрельба действительно была.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. В результате 14 человек погибли, судьба 30 неизвестна.