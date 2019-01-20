​Иисус и свиньи: в сети смеются над колоритным фото боевика на Крещенье

В сети появилось фото боевика с оккупированной Макеевки во время купания на праздник Крещения.

Об этом написал в Twitter блогер под ником Necro Mancer, публикуя соответствующий снимок.

"Макеевский колорит", - подписан снимок, на котором изображен один из боевиков НВФ, раздетый до трусов. На груди и животе у которого набита татуировка Иисуса. При этом мужчина одет в плавки с изображение свиней. В целом – очень забавная картина.

Пользователи "оценили" колорит и написали под фото саркастические комментарии.

"Зато чисто выбрит", "На спине явно предполагается х*йло, а на плавках - собаки", "Труселя зачОнные. Идут в комплекте с татушкой?", "Эталон Новоросса истинного шахтера донецких степей с многолетним стажем. Минимум доцент и кандидат наук", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное предупреждение у боевиков на Донбассе об опасности со стороны ВСУ.

Ранее в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.