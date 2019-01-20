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На Донбассе под носом у боевиков прогремел взрыв: есть пострадавший

воскресенье, 20 января 2019, 12:21

В оккупированном Хрустальном (бывш. Красный Луч) Луганской области в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал один мужчина.

Об этом сообщает "МЧС" так называемой ЛНР.

Взрыв взрывоопасного предмета произошел в квартире на 3 этаже пятиэтажного дома.

Пострадавший - мужчина со 2-й группой инвалидности, 1986 года рождения.

Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы "Княгининская" с диагнозом - ушиблено-колотая рана верхней трети правого бедра, его состояние удовлетворительное.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.

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