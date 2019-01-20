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На Донбассе завязались ожесточенные бои: боевики понесли потери

воскресенье, 20 января 2019, 07:41

За сутки, 19 января, в зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ ликвидировали одного боевика, еще одного ранили. При этом, среди ВСУ потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 19 января, одного оккупанта было уничтожено и один ранен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики один раз использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Марьинки, Водяного, Песков, Павлополя, Лебединского, Широкино, Красногоровки и Станицы Луганской.

Подробнее о миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Миссия 2.0: кто будет спасать Донбасс и насколько это поможет.

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