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Миссия 2.0: кто будет спасать Донбасс и насколько это поможет

Василий Филипчук о миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ

Василь Філіпчук, дипломат, специально для "Апострофа" пятница, 18 января 2019, 10:53
Василий Филипчук о миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ Фото: GettyImages

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что представители ОБСЕ на переговорах в Минске предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию, которая будет иметь три компонента: военный, полицейский и международную временную администрацию. "Апостроф" попросил дипломата, главного советника Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василия Филипчука прокомментировать целесообразность и реалистичность такого варианта миротворческой миссии.

Начнем с того, что не совсем понятен статус такой миссии. Мы так и не услышали от министра иностранных дел Климкина, который об этом недавно сообщил, детали: в связи с чем появилась эта инициатива, ее происхождение. То, что он описал, в целом соответствует концепции международной временной администрации, которую МЦПИ и я лично предлагаем уже почти три года. Это не может не радовать. Но, с другой стороны, окно возможностей для этого давным-давно закрылось. Сейчас предвыборный период, и за месяц или два до выборов вряд ли какая-то из сторон будет принимать подобные системные, фундаментальные решения.

Если говорить о возможности участия и ООН, и ОБСЕ в миротворческой операции, то это соответствует стандартной международной практике, когда международную операцию делят на несколько компонентов и привлекают к ней максимальное количество организаций. Сравнение Донбасса с Косово очень неуместно, но если взглянуть на структуру самой миротворческой операции в Косово, то там политикой безопасности занималась НАТО, а полицейской частью - ЕС. Так же в Боснии и Герцеговине полицейская миссия была в руках ЕС.

У ОБСЕ нет никакой практики военных миротворческих операций, но есть определенная практика и опыт содействию организации полицейских миссий. Поэтому я не исключаю, что в случае принятия решения - но мы говорим о совершенно гипотетических вещах, поскольку все это надо решить в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, а пока есть только российская, которая не рассматривается - возможно привлечение ряда организаций, которые между собой поделят функции и сферы деятельности. В частности, только ООН может заниматься военным компонентом миротворческой миссии, ОБСЕ может взять на себя помощь в полицейской миссии или организации администрирования на территории и так далее.

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Действительно ли это нужно и соответствует ли нашим интересам - здесь есть большой вопрос. С точки зрения автономности, независимости или хотя бы большей самостоятельности от влияния стран-членов ООН имеет значительное преимущество над ОСБЕ, где есть достаточно жесткий и более сильный контроль странами-членами деятельности полевых миссий. В ООН и значительно большие традиции и стандарты миротворческих операций хорошо выписаны. Поэтому лично я выступал бы все-таки за то, чтобы все было сосредоточено в рамках структур ООН. Но это не принципиально, если какую-то часть функций дадут ОБСЕ. Здесь есть предмет для дискуссий, хотя в целом привлечения ОБСЕ усложнит процесс согласования, координации и так далее.

Для россиян вариант с ОБСЕ будет значительно интереснее, чем просто операция ООН, потому что это усложнит принятие решений. И влияние России в ОБСЕ сильнее, чем в ООН в процессе организации миротворческих операций. Все это абсолютно возможно - нет никаких непреодолимых обстоятельств. Другое дело, нужно ли это нам. И главное, насколько вообще сейчас вопрос миротворческой операции на повестке дня? Я думаю, что где-то с начала осени прошлого года он снят с повестки дня до окончания выборов в Украине.

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