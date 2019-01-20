В поезде "Укрзализныци" произошло очередное ЧП с пассажиром: фото

В воскресенье, 19 января, в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.

Об этом инциденте написал Виктор Гарвона в Facebook.

"У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Встревоженные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром. У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз.

Также ранее поезд "Укрзализныци" на Киев из Рахова застрял посреди поля.