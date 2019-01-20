РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

16:14
Проник в открытую дверь: в Киеве поймали ловкого вора, фото
16:01
В Киеве почтили память погибших "киборгов": в сети показали видео
15:56
В сети показали фото с места жуткой трагедии с детьми под Запорожьем
15:40
Одолжили шорты: известный футболист рассказал о курьезном случае со сборной Украины
15:35
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Рупольдинге
15:35
В Киеве огонь охватил склад предприятия: опубликованы фото
15:30
В Польше рассказали, как на пару с Украиной устроили Кремлю разочарованную мину
15:08
В поезде "Укрзализныци" произошло очередное ЧП с пассажиром: фото
15:06
На Украину идет мощный циклон: синоптик предупредила о непогоде, карта
15:06
Украины не станет: известный журналист предостерег от заигрываний с Кремлем
15:00
Легендарный теннисист сенсационно вылетел с Australian Open
14:50
Конец Путина: в России заговорили о массовых революционных протестах
Все новости

В поезде "Укрзализныци" произошло очередное ЧП с пассажиром: фото

воскресенье, 20 января 2019, 15:08

В воскресенье, 19 января, в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.

Об этом инциденте написал Виктор Гарвона в Facebook.

"У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Встревоженные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром. У женщины из-за ЧП раздробило пах и таз.

Также ранее поезд "Укрзализныци" на Киев из Рахова застрял посреди поля.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: