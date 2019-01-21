Из "черного списка": всплыли неожиданные детали о загоревшихся в Черном море кораблях

Загоревшиеся возле Керченского пролива два танкера, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в "сирийском" санкционном списке США.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава наблюдательного совета украинской общественной организации "Майдан иностранных дел", главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко.

По его словам, Milenyum Denizcilik Gemi с весны 2015 года находится в "сирийском" санкционном списке США и в украинском крымском "черном списке".

"Оба судна промышляли незаконной перевозкой газа в Сирию и Ливан из Керчи (в последнее время также из Темрюка в России). Никакого отношения к ситуации в Азовском море и Керченском проливе происшествие не имеет. Эти танкеры всегда пропускали через Керченский пролив в первую очередь. Скорее всего – не очень легальный бизнес", – сообщил Клименко.

По последним данным, число жертв пожара на двух кораблях возле Керченского пролива достигло 11 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вспыхнул пожар в популярном ТЦ.