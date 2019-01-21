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Количество жертв пожара в Черном море возросло, корабли тонут

понедельник, 21 января 2019, 22:46

Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании "Кандий" и "Маэстро" возле Керченского пролива увеличилось по меньшей мере до 14 человек.

Об этом сообщает "Kerch.FM".

По данным издания, без вести пропали пять человек. В керченские больницы еще не стали поступать пострадавшие. Оба корабля тонут.

Источник издания в местной больнице сообщил, что пациенты по состоянию на 22:15 по Киеву еще не поступили, ожидается, что их привезут ночью, однако места для них уже подготовлены.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что корабли принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в "сирийском" санкционном списке США.

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