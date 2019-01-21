На Донбассе скончался украинский военный: названо имя

В воскресенье, 20 января, в зоне проведения ООС скончался украинский военный Виталий Гориенко.

Об этом сообщает сообщает херсонское издание ПІК.

Отмечается, что старший солдат Гориенко Виталий Олегович, 1990 года рождения, проходил военную службу по контракту в Сухопутных войсках ВС Украины.

Похороны военного состоятся в селе Александровка Каланчакского района. О дате и времени будет сообщено позже.

Как сообщал "Апостроф", по данным пресс-центра штаба ООС, 20 января, в зоне военного конфликта на Донбассе один военнослужащий получил ранения.