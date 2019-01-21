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Минус три за одного: ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе

понедельник, 21 января 2019, 07:52

За воскресенье, 20 января, в зоне военного конфликта на Донбассе один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. По данным разведки, 20 января, одного оккупанта уничтожили и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Гнутово, Пески, Камянка и др.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Боевик так называемой ДНР из Беларуси Наталья Красовская о рассказала, как ее пытались сделать "героиней ДНР".

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