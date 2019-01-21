Появилось видео смертельного ДТП с военными Путина в Абхазии

В сети показали видео с места ЧП с участием российских военных в Абхазии, в результате которого погибли трое человек.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть БТР, который лежит в ущелье.

Отметим, во время движения колонны российское боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в ущелье. Трое военных погибли на месте, еще двое получили травмы. Последних на вертолетах Ми-8 экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь.

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.

Как ранее сообщал "Апостроф", российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей.