РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

15:33
Россия может устроить Украине серьезные проблемы в экономике: озвучен печальный прогноз
15:20
Победа России? Украину убрали из важных комитетов ПАСЕ
15:07
В сети назвали имя украинского бойца, попавшего в плен к боевикам на Донбассе
15:05
Стали известны имена новых ведущих шоу "Орел и Решка"
14:51
Стало известно о неожиданном повороте в деле об экстрадиции Фирташа в США
14:35
В пятерке рекордсменов Лиги чемпионов: в УЕФА напомнили о достижении легенды "Динамо"
14:35
Стало известно о еще одной смерти на пункте пропуска на Донбассе
14:34
Владимир Ткаченко стал участником "Голосу країни-9" и рассказал о смене имени
14:33
ЕС одобрил новые санкции против России: озвучена причина
14:17
Появилось видео смертельного ДТП с военными Путина в Абхазии
14:12
Тимошенко растрогала сеть фото к Дню объятий
14:01
Под Киевом на стрелковом комплексе для олимпийцев нашли арсенал оружия: СМИ узнали детали
Все новости

Появилось видео смертельного ДТП с военными Путина в Абхазии

понедельник, 21 января 2019, 14:17

В сети показали видео с места ЧП с участием российских военных в Абхазии, в результате которого погибли трое человек.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть БТР, который лежит в ущелье.

Отметим, во время движения колонны российское боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в ущелье. Трое военных погибли на месте, еще двое получили травмы. Последних на вертолетах Ми-8 экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь.

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.

Как ранее сообщал "Апостроф", российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: