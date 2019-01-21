РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

14:01
Под Киевом на стрелковом комплексе для олимпийцев нашли арсенал оружия: СМИ узнали детали
13:50
Военные корабли США внезапно появились у берегов России: в Москве занервничали
13:49
В Одессе возле ресторана прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео с места ЧП
13:41
От больших денег отказался: стало известно, где хочет продолжить карьеру известный украинский футболист
13:39
​Назван самый дорогой инфраструктурный проект в Украине
13:32
Бойко пообещал отменить тарифное рабство
13:28
Томос для Украины: стало известно о важном шаге священника под Луганском, фото
13:20
Инвестаналитики опровергли возможность облэнерго злоупотреблять монополией
13:17
В Абхазии произошло смертельное ДТП с военными Путина: подробности
13:03
В центре Киева накрыли подпольный бордель: фото и видео
13:02
Я вовремя ее отпустил: Меладзе рассказал о сотрудничестве с Лободой
12:54
У Тимошенко пообещали молодежи стимулировать рождаемость в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Абхазии произошло смертельное ДТП с военными Путина: подробности

понедельник, 21 января 2019, 13:17

Во время движения колонны российское боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в ущелье: погибло трое военнослужащих.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Как отмечается, колонна боевой техники ЮВО при следовании в пункт постоянной дислокации в Абхазии допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: