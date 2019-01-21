В Абхазии произошло смертельное ДТП с военными Путина: подробности

Во время движения колонны российское боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в ущелье: погибло трое военнослужащих.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Как отмечается, колонна боевой техники ЮВО при следовании в пункт постоянной дислокации в Абхазии допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские военные Петропавловск-Камчатского гарнизона уничтожили боеприпасов на сумму более 1,3 миллиона рублей.