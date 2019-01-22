Под Днепром полиция устроила жуткий беспредел с активистом: опубликовано видео

В Каменском Днепропетровской области активисту после конфликта с полицией сожгли автомобиль.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Police Control Ukraine.

Отмечается, что активист Денис Иов приехал на незаконное задержание своего знакомого. В ходе разбирательств патрульные неоднократно пытались применить физическую силу к активисту.

Сотрудники полиции пытались задержать знакомого Иова якобы для проверки его по базе, заявив о наличии ориентировки на похожего человека. Однако саму ориентировку показать отказались.

"После задержания знакомого Дениса, он с товарищами поехал в отделение полиции, но у отделения их остановили патрульные под вымышленной причиной остановки "нечитабельный госномер автомобиля", - сказано в сообщении.

По словам активистов, патрульные принялись фальсифицировать уголовное дело - сотрудник патрульной полиции прыгнул на капот Infiniti Иова, сообщив своим напарникам, что его якобы сбила машина, и это нападение на полицейского. При этом весь инцидент попал на видео.

"Дениса извлекают из машины, и задерживают. Полицейский, которого якобы "сбил" активист, спокойненько ходит, и отказывается от вызова бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия приехала следователь, и отказалась участвовать в "спектакле" своих коллег, и отпустила Дениса домой. После всего, что происходило активист написал заявления в прокуратуру. Но на этом история не закончилась, и через пару дней активисту Денису Иову поджигают его автомобиль", - рассказали в Police Control Ukraine.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции.