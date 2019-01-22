Смертельный пожар у Керченского пролива: новые видео и последние подробности ЧП

На двух загоревшихся возле Керченского пролива судах погибло 14 человек, поиски еще троих продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как отмечается, на двух судах, "Канди" и "Маэстро", находился 31 человек. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находятся 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Оба танкера находились под флагом Танзании. Они перевозили сжиженный газ.

Горение остатков корпусов двух судов в Черном море продолжалось и ночью.

По последним данным, спасены 14 человек, по меньшей мере 14 погибли, троих ищут.

По информации пресс-службы, после взрыва и возгорания судов, моряки начали прыгать в море.

"Люди прыгают за борт. На место направлено аварийно-спасательное судно морской буксир "Спасатель Демидов". Суда, которые находятся рядом, также были направлены на место для оказания оперативной помощи и извлечения людей из воды", – говорится в сообщении.

Спасенных после пожара 14 моряков везут в Керчь.

"Состояние у них тяжелое, они получили термические ожоги и после того, как падали за борт, - переохлаждение. Сами понимаете, какая температура воды зимой. Абсурд, но у них одновременно обморожение и ожоги", - сказал руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Специалисты в области экологии предупреждают об угрозе загрязнения окружающей среды из-за пожара на двух судах в районе Керченского пролива, и опасного воздействия последствий на морских птиц и млекопитающих.

Как уточнил источник, якорная стоянка, на которой находились суда, была нелегальной. Также сообщается, что танкеры работали с топливом по "серой схеме".





Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", загоревшиеся возле Керченского пролива два танкера, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в "сирийском" санкционном списке США.