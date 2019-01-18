В Киеве произошло серьезное лобовое ДТП: фото и видео

В Киеве случилась лобовая авария с участием двух авто, пострадал один из водителей.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в пятницу, 18 января, на улице Газопроводная. Там лоб в лоб столкнулись авто марки Toyota Camry и Газель. В результате инцидента пострадал водитель легковой машины, так как не был пристегнут ремнем безопасности - его госпитализировали.

На место прибыли полиция, врачи скорой медицинской помощи и пожарные. Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 16 января на трассе под Киевом Renault на полном ходу сбил мужчину в военной форме, который получил тяжелые травмы. А 15 января в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки. Также в России в аварии на трассе "Курск-Воронеж-Борисоглебск" произошло огненное ДТП, в котором погибли семь человек.