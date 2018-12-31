Путин готов к самоуничтожительной войне за Крым: появился опасный прогноз

Президент России Владимир Путин ищет повод для того, чтобы развязать большую войну за Крым, даже если она станет самоуничтожительной для его режима.

Об этом для "Крым.Реалии" пишет блогер из Крыма под псевдонимом Зарема Сеитаблаева.

Она отмечает, что "ситуация с захваченными военными кораблями Украины – это открытый сигнал о том, что Россия готова к большой войне".

"Ясно, что Россия не готова к большой войне из-за так называемых "ДНР" и "ЛНР", но вот за Крым путинский режим готов к полномасштабной агрессии", - убеждена блогер.

По ее мнению, подтверждают эту мысль и тирады российских чиновников. В частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в случае "провокации" на админгранице с Крымом Украина "получит ответ – мало не покажется".

"Если война начнется, то мало не покажется никому. В России многие еще думают, что украинская армия все в том же виде, что и в 2014 году, когда режим Януковича свел на нет боеспособность Вооруженных сил страны. Сейчас же ситуация совсем другая. За четыре года Украина обрела современную армию, способную эффективно выполнять поставленные задачи", - пишет блогер.

Однако Сеитаблаева отмечает, что ситуацию подогревают "российские ура-патриоты, которые, лежа на диване", пишут в соцсетях о том, что российской армии пора "навести порядок" в Украине, даже не представляя последствий такой войны.

"Если она и не станет началом Третьей мировой, то все равно приведет к печальным последствиям для самой России – и, скорее всего, к ее распаду … Здесь же будет крах путинского режима – полный и окончательный. Война с Украиной пробудит в самой России такие волнения, что мало не покажется ни Лаврову, ни самому Путину. Но проблема в том, что путинский режим, судя по всему, готов к самоуничтожению, а потому опасен, как никогда", - отмечает блогер.

Она отмечает, что война начнется именно с Крыма, поскольку "не зря сюда напичкали военных и вооружения, как говорится, под завязку".

"Все газеты Крыма пестрят объявлениями о наборе на контрактную службу в российскую армию. Такое ощущение, что генералы готовы поставить всех молодых крымчанам "под ружье". Похоже, теперь Кремль ждет формального повода, чтобы двинуть свою армаду на земли Херсонщины и далее", - добавляет блогер.

При этом она считает, что крымскотатарский народ в случае войны может ожидать новая депортация.

"И депортация эта будет, судя по всему, на холодные просторы Сибири. Страшно даже представить, что ждет наших активистов из уже обширных списков неблагонадежных для режима", - резюмировала она.

О ситуации с оккупацией Крыма и о перспективах его возвращения читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно - генерал.