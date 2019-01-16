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​Волонтеры рассекретили российского разведчика-оккупанта: опубликованы фото

среда, 16 января 2019, 09:34

Волонтеры InformNapalm провели расследование и вычислили российского военного из состава 42-й МСД ВС РФ Стаса Лещинского, который воевал против Грузии в 2008 году.

Об этом говорится на сайте организации.

Лещинский Стас, 1982 (возможно 1983) года, родом из г. Верхняя Салда Свердловской области РФ. Учился в Верхнесалдинского школе № 2 с 1989 по 1998 г. В 1998-1999 годах учился в Верхнесалдинского авиаметалургичному колледже.

Военную службу проходил в нескольких воинских частях:

  • 473-й окружной центр подготовки младших специалистов для мотострелковых войск, в/ч 31612;
  • 7-я танковая бригада, в/ч 89547;
  • 417-й разведывательный батальон (в/ч 55034) 42-й МСД, в котором служил с 2006 по 2008 год, во 2-й разведгруппе.

В своем альбоме соцсети Лещинский опубликовал фотографию, на которой российские военные с оружием в руках у дорожного указателя Батуми (надпись на грузинском и английском языках). Подпись под фото - "В дороге...".

Как напомнили волонтеры, в соответствии с Конвенцией ООН с 1968 года года срок давности не может быть применим к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Поэтому, хотя со времени нападения России на Грузию прошло 10 лет, Международный уголовный суд расследует дело о военных преступлениях и убийства грузин в 2008 году в Цхинвальском регионе (который после оккупации россияне назвали "Южной Осетией").

Как сообщал "Апостроф", волонтеры обнаружили еще одного российского военнослужащего, который принимал непосредственное участие в захвате Крыма.

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