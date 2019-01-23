​Путь свободен: в сети появилась героическая история воина-сапера на Донбассе, фото

В сети рассказали историю сапера Дмитрия Клименко, который воюет на Донбассе с начала войны.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

"Чтобы стать профессиональным сапером, майору Дмитрию Клименко пришлось пройти долгий и тернистый путь воина, с честью отвечая на вызовы судьбы.

Так, в марте 2014 года, группы разминирования Дмитрия вступает в многострадальную землю восточной части Украины и начинает работу по уничтожению выявленных взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По словам бойца, на его личном счете не тысяча боевых разминирований и множество специализированных курсов за рубежом. Среди военнослужащих десантно-штурмовых войск он - человек известный.

"Сейчас в районе проведения операции Объединенных сил очень много работы для саперов, ведь там тысячи заминирований. Часто террористы используют самодельные взрывные устройства. Они могут быть полностью промышленные, но применяться не по назначению. Гранату с вытянутой чекой террористы могут положить под убитым или раненым военным. Поэтому подходить к нему опасно", - рассказывает Дмитрий.

За его плечами не одна встреча с врагом, - это бой за Красный Лиман, взятие под контроль телебашни на горе Карачун, отражение атаки на конвой его родной бригады близ Дмитровки, уничтожение врага и отражении захваченной техники вблизи города Рубежное Луганской области и конечно же штурм и содержание Донецкого аэропорта.

В мае 2014 года в составе штурмового отряда Дмитрий Клименко вместе с другими военными летели первым вертолетом на Донецкий аэропорт для обеспечения высадки групп специального назначения в самом ДАПи. При высадке и занятии позиций отряд в котором был Дмитрий заметили, что вместе с их вертолетами приземлились и другие. Группы специального назначения сразу же пошли на штурм. В то же время все вертолеты поднялись в воздух и полетели от ДАПу.

"Мы тогда не понимали, что была угроза сбивания наших вертолетов и уже потом получили команду присоединиться к группам спецназа и идти вместе с ними на штурм. Очень тяжелая была дорога от Спартака до старого терминала потому, что она простреливалась российскими террористам. Впоследствии начались бои в старом терминале, а затем между старым и новым терминалом", - вспоминает Дмитрий.

Штурмовой отряд десантников после зачистки старого терминала получили задание, они должны: во время штурма нового терминала прикрывать первый этаж старого терминала задняя недопущения проникновения противника со стороны города Донецка.

Для Дмитрия навсегда останется в памяти тех боях в ДАПи хотя они пробыли там всего неделю. Главная же задача в жизни майор Клименко выбрал себе еще далеких восемнадцать лет назад. Поэтому идя по следам смерти, саперы обезвреживают ее, прокладывая дорогу жизни. Рискуя собой, они обнаруживают и обезвреживают мины. Подавая сигнал поднятой рукой: "Путь - свободен!", они показывают, что можно двигаться, значит, жить!

Сейчас майор Дмитрий Клименко выполняет боевые задачи в составе оперативно-тактического группировки "Восток" и делает все для того, чтобы с каждым днем на Донбассе становилось все больше безопасных территорий.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о смерти украинского военнослужащего, который недавно вернулся из зоны военного конфликта на Донбассе.