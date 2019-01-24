​Полиция нашла паспорт РФ у топ-чиновника с Донбасса, пойманного на крупной взятке: фото и фамилия

У руководителя Главного управления Гоструда в Донецкой области Владимира Шубина обнаружили российский паспорт.

Об этом сообщает Нацполиция

Чиновника также подозревают в подделке документов для получения должности и систематическом вымогательстве денег в особо крупном размере.

В полиции напомнили, что в августе 2018 года Шубин был задержан после того, как получил взятку в размере 500 тысяч гривен.

Во время дальнейшего расследования следователи установили, что в начале осени 2015 он посетил аннескированный Крым.

"Этот визит состоялся за несколько месяцев до назначения его на руководящую должность. Тогда вместе с ним поехала женщина, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области", - рассказали в полиции.

Отмечается, что чиновник получил российское гражданство. После этого он подделал документы, необходимые для назначения на должность в органах государственной власти Украины, и занял место начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

Мужчине сообщили о подозрении, продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", недавно сотрудники СБУ поймали на взятке начальницу одного из структурных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области.