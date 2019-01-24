Резонансная смерть студентки в лесу под Житомиром: сестра девушки раскрыла подробности трагедии

Студентка Ирина Дворецкая, замерзшая насмерть в лесу в Житомирской области, ехала на маршрутке к своей больной матери: свидетели утверждают, что ее высадил водитель, из-за отсутствия у девушки денег на проезд.

Об этом "Фактам" рассказала сестра погибшей, Наталья.

"Ира ехала в райцентр к маме, которая в Олевске лежала в больнице. Садилась в нашем селе Рудня-Хочинская. Это был первый автобус на райцентр. Сестра хотела добраться до Олевска пораньше, потому что состояние мамы ухудшилось (у нее было вирусное заболевание) и утром ее должны были перевозить в Житомир. Но деньги Ира забыла дома. Что именно произошло в маршрутке, я точно не знаю, ведь меня там не было. Но говорят, что начался конфликт с водителем. Ире сказали платить за проезд, она начала искать деньги, но не нашла. Тогда водитель и кондуктор ее высадили прямо на трассе. От того места до села Перга оставалось около километра. Ира пошла домой, но очевидно свернула не туда и заблудилась в лесу", – говорит сестра Ирины.

Девушка разговаривала со своей сестрой в полпятого утра, после того, как ее высадили из автобуса.

"Ира сказала, что идет домой вдоль трассы. Сестра ни словом не обмолвилась о том, что ее высадили, ни о каких конфликтах с водителем не говорила. Ира была совершенно спокойна. Я подумала, что она идет вдоль трассы возле нашего села. Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней бы тут же выехал отец или кто-то из родственников! Но Ира не сказала. Это был наш последний разговор. Как я уже сейчас знаю, она через некоторое время еще звонила друзьям, но те не брали трубку. Мне она больше не звонила. А когда утром я сама ее набрала, у Иры уже был отключен телефон. Скорее всего, телефон отключился на холоде — той ночью у нас было около 20 градусов мороза. Вероятно, когда сестра заблудилась, она уже не могла никому позвонить", – рассказала Наталья.

По ее словам, поиски пропавшей студентки продолжались почти три дня. На автостанции родственникам рассказали, что Ирина выходила из автобуса в районе села Перга: "Сказали, что она вышла сама, но я в это не верю".

Погибшую девушку обнаружил в лесу отец, 10 января. О том, что Ирину высадил именно водитель, Наталье рассказала одна из пассажирок автобуса.

"Мне об этом рассказала одна девушка, которая ехала в этом же автобусе. Она сказала, что слышала, как водитель хотел высадить Иру из-за того, что у нее не было денег на проезд. Но телефона девушки, которая это сказала, у меня не осталось. Фамилии ее тоже не знаю. Она единственная, кто об этом сказал. Другие пассажиры автобуса (в основном это жители нашего села) говорят, что они спали и ничего такого не слышали", – говорит Наталья.

По ее словам, даже если Ирина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сама из автобуса бы она не вышла.

"У нее была цель — доехать до райцентра. Что касается того, была ли она выпивши, то не могу ничего утверждать — накануне ведь было Рождество. Сами понимаете, молодежь. Но я точно знаю, что Ира не пошла бы одна гулять ночью по трассе. Ее явно высадили. На самом деле Ира хорошо знает эту местность. Днем бы она точно не заблудилась. Но было темно и холодно. Возможно, сестра свернула с трассы, потому что испугалась проезжавших мимо машин. Этого мы уже не узнаем", – рассказывает сестра погибшей.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Андрей Веремиенко заявил, что житомирская областная прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой, которую якобы высадил водитель маршрутки посреди леса.