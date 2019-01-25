Бойцы ВСУ попали в смертельное ДТП в Херсоне: фото и жуткие подробности

В среду, 23 января, в Олешковском районе Херсонщины столкнулись два военных грузовика, идущих в колонне.

Об этом сообщает kherson.net.ua.

Отмечается, что у одного из авто самопроизвольно открылся задний борт. Транспорт затормозил, и из него стали выскакивать бойцы. А следовавший за ним грузовик не успел затормозить на мокрой дороге, и врезался в них.

При этом погиб 54-летний военнослужащий – удар размозжил ему грудь. Еще трое его попутчиков в возрасте от 20 до 24 лет получили переломы голеней, травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы. Вместо учений они попали в больницу.

Расследование начали следователи теруправления ГБР в Мелитополе за процессуального руководства прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона.

Как уточнила пресс-служба ГБР, ДТП произошло 23 января около 16:40 минут на трассе Одесса-Мелитополь вблизи с. Казачьи Лагеря Херсонской области.

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - сказано в сообщении.

В результате аварии погиб военный-контрактник, который находился в кабине "КамАЗа". Еще трое военнослужащих находятся в реанимации Олешковской больницы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовые автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог.

Уголовное производство расследуется по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром семья с маленькими детьми попала в смертельное ДТП.