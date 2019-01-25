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Под Житомиром семья с маленькими детьми попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

пятница, 25 января 2019, 13:10

В Житомирской области автомобиль Mitsubishi, в салоне которого находилась семья с маленькими детьми, влетел в отбойник.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в четверг, 24 января, около 15:10. На 162 км автодороги Киев-Чоп, в селе Болярке водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управление и слетел с дороги. В результате этого машина врезалась в отбойник. На месте погибла 67-летняя жительница Днепра. Также еще четверо людей получили травмы - 40 летний водитель, 36-летняя женщина, 3-летний мальчик и 3-месячная девочка, все жители города Днепр.

Полиция устанавливает причины и детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 25 января в Киеве недалеку от станции метро "Выдубичи" перевернулся автомобиль. Водитель легковой машины не справился с управлением. А 22 января в Киеве на Столичном шоссе (в сторону Обухова) столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло. Также на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли. Ещё несколько людей серьёзно пострадали.

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