​У путинского моста в Крым произошло ДТП: опубликовано видео момента аварии

В соцсети появилось видео аварии, которая произошла на автоподходах к Крымскому мосту 8 января: столкнулись фура и иномарка.

Об этом сообщает "Керчь.ФМ", публикуя видео момента ДТП.

На кадрах видно, что легковушку от удара развернуло поперек дороги, при этом фура после аварии даже не остановилась.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 10 января, в Черновицкой области столкнулся микроавтобус с автомобилем: один человек погиб, еще 6 людей получили травмы.

В среду, 9 января, в Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" столкнулись два автомобиля: погибло два человека, еще трое ранено.

Кроме того, 7 января в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП. Также в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой.