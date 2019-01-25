РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

14:37
Потап поделился подробностями поездки с Каменских в США
14:27
Угроза эпидемии кори в Украине: в сети указали на серьезную причину
14:19
Потепление и новый циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные
14:15
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций
14:05
В центре Киева водитель "порадовал" пешеходов: в сети показали фото "героя парковки"
14:03
Тарута подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:59
Очередное теннисное класико: определились финалисты Australian Open
13:50
Наверное, муза Пушилина: сети ужаснуло лицо "русского мира" на Донбассе
13:50
Звезда фильма "Миссия невыполнима" тайно вышла замуж
13:43
Нацотбор на Евровидение-2019: группа KAZKA рассекретила название конкурсной песни
13:33
"Евробляхерам" в Украине пригрозили серьезными штрафами
13:24
На военном заводе в Харькове задержали подозрительных "фотографов"
Все новости

Наверное, муза Пушилина: сети ужаснуло лицо "русского мира" на Донбассе

пятница, 25 января 2019, 13:50

Пользователей сети поразила фотография одной из членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовано на Twitter странице блогера под ником Ukr_Che.

Женщина на фото, как можно увидеть, носит военную форму с "георгиевскими" лентами и некими медалями.

"Русский мир во всей красе", – подписал яркое фото блогер.

В комментариях к фото пользователи также критически отнеслись к женщине-боевику.

"Не пугайте, а то не засну", "муза Пушилина", – шутят комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на границе с Россией задержали боевика ДНР по прозвищу "Тихий", который пытался перейти границу в неадекватном состоянии, вооружившись пистолетом и гранатами.

Кроме того, ранее стало известно о загадочном убийстве в Москве боевика ЛНР.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: