Наверное, муза Пушилина: сети ужаснуло лицо "русского мира" на Донбассе

Пользователей сети поразила фотография одной из членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовано на Twitter странице блогера под ником Ukr_Che.

Женщина на фото, как можно увидеть, носит военную форму с "георгиевскими" лентами и некими медалями.

"Русский мир во всей красе", – подписал яркое фото блогер.

В комментариях к фото пользователи также критически отнеслись к женщине-боевику.

"Не пугайте, а то не засну", "муза Пушилина", – шутят комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на границе с Россией задержали боевика ДНР по прозвищу "Тихий", который пытался перейти границу в неадекватном состоянии, вооружившись пистолетом и гранатами.

Кроме того, ранее стало известно о загадочном убийстве в Москве боевика ЛНР.