Под Киевом подростки устроили жесткую расправу над 9-классницей, сняв ее на видео

В селе Вишенки, Киевской области, девочку из 9 класса избила другая школьница: ее друзья снимали это на видео.

Соответствующая видеозапись опубликована на Instagram странице dtp.kiev.ua.

Как отмечается, в школу уже приезжала полиция, однако результатов это не дало.

"Девочка с 9 класса побила девочку с параллели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали, она ходит и ржет по школе. Ей наплевать", – пишут в комментарии к видео.

Стоит отметить, что на видео также присутствуют двое подростков, которые пытаются разнять девочек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника.