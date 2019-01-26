Под Винницей разгорелся громкий скандал из-за черного "снега": фото и видео

В поселке Крыжополь Винницкой области местные жители жалуются на выбросы черной копоти: предполагается, что виновен завод по производству сыров.

Об этом сообщается в сюжете телеканала "UA: Винница".

Люди утверждают, что уже несколько раз обращались к Госэкоинспекции, и угрожают перекрыть дорогу.

Жители поселка предполагают, что черная копоть, которая везде оседает, это выбросы с местного завода, где производят твердые сыры. Крыжопольский сырзавод работает с 1970-х годов, однако частицы сажи в воздухе заметили только пять лет назад.

Жители Крижополя жалуются, что им приходится дышать черным дымом, а копоть от него оседает на всем: на одежде, домашних животных. В качестве доказательства показали на камеру урожай яблок с черным налетом, не отмывается.

"С шести утра до восьми утра, когда дети идут в школу и садик, здесь страшное, что делается", - сетуют женщины, - "Вот - посмотрите на снег. Это же все в легкие попадает".

В сообщении говорится, что за пять лет люди уже несколько раз перекрывали дорогу и писали обращение к Госэкоинспекции в Винницкой области.

"От экологов приходит вот такое: что они постоянно находят в них нарушения, и постоянно говорят, чтобы ликвидировали эти нарушения", - показывает документы местный житель Игорь Садовый.

Администрация завода отказалась общаться с журналистами, однако работники утверждают, что в скором времени будут установлены фильтры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители оккупированного Армянска (Крым) не надеются на улучшение ситуации с "Крымским титаном", а со страхом ожидают потепления, которое может осложнить ситуацию с ядовитыми выбросами в воздух.