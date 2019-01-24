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На Донбассе удачно поработал украинский снайпер: опубликованы фото "груза 200" у боевиков

четверг, 24 января 2019, 12:54

В сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Ukr_Che.

"Груз 200. Левин Юлиан Игоревич (Донецк, 24/11/87), мвд днр. Убит снайпером 20.01.19 в Широкино", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик Левин числится в списках "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", 22 января на Донбассе погиб боевик Дмитрий Бондаренко с позывным "Зима". Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, было обнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

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