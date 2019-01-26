В Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта: фото

В аптеке Одессы охранник открыл стрельбу после того, как представители общественной организации якобы приобрели препарат с содержанием кодеина без рецепта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Киевском районе города. Охранная фирма прибыла на место по вызову фармацевтов. В ходе возникшего конфликта охранники применили газ раздражающего действия и один из них совершил несколько выстрелов вверх из устройства травматического действия. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и будут направлены на экспертизу.

"По предварительной информации, конфликт произошел между представителями общественной организации, которые якобы приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий препарат, и работниками охранной фирмы, прибывшими по вызову фармацевтов", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и законность действий всех участников конфликта.

Как сообщал "Апостроф", 25 января сотрудники полиции в Харькове по горячим следам задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал девушку-провизора в аптеке. Позже стало известно, что преступник имеет несколько судимостей за изнасилование.