РУС. | УКР.

суббота, 26 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 января

23:31
Скандальный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью "русского мира": видео
23:16
Больше не россиянка: с усыпальницы знаменитой украинки в Стамбуле убрали ошибку
22:56
​Взрыв в кафе в России: появилась информация о погибшем и видео внутри выгоревшего здания
22:50
В Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта: фото
22:45
Непогода на Донбассе помешала эвакуации раненых бойцов: опубликовано видео
22:30
​В Киеве случилось жуткое смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
22:15
Угробили все: в сети рассказали о последствиях оккупации Крыма Россией
22:00
​Попользовались и списали: боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов
21:45
В Киеве "герой парковки" отличился двойным нарушение ПДД: опубликованы фото
21:30
Жителей Киева спасатели предупредили о мощном снегопаде
21:18
​Темная сторона Кремля: в сети появилась коллекция документов об агрессии России
21:00
Под Харьковом разоблачили афериста, который продавал воду вместо дизтоплива: фото
Все новости

В Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта: фото

суббота, 26 января 2019, 22:50

В аптеке Одессы охранник открыл стрельбу после того, как представители общественной организации якобы приобрели препарат с содержанием кодеина без рецепта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Киевском районе города. Охранная фирма прибыла на место по вызову фармацевтов. В ходе возникшего конфликта охранники применили газ раздражающего действия и один из них совершил несколько выстрелов вверх из устройства травматического действия. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и будут направлены на экспертизу.

"По предварительной информации, конфликт произошел между представителями общественной организации, которые якобы приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий препарат, и работниками охранной фирмы, прибывшими по вызову фармацевтов", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и законность действий всех участников конфликта.

Как сообщал "Апостроф", 25 января сотрудники полиции в Харькове по горячим следам задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал девушку-провизора в аптеке. Позже стало известно, что преступник имеет несколько судимостей за изнасилование.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: