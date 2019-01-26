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В полиции рассказали о темном прошлом пойманного в Харькове насильника: фото

суббота, 26 января 2019, 14:32

Преступник, который совершил ограбление и изнасилование девушки-провизора в аптеке Харькова, имеет несколько судимостей за изнасилование.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Этот извращенец зашел в помещение и увидел, что женщина одна, нанес телесные повреждения, придушил и изнасиловал. От смерти ее спасла только женщина, которая также вошла в помещение для приобретения лекарств", - написал он.

Правоохранитель уточнил, что преступник несколько раз был судим за изнасилование. Для того, чтобы задержать насильника, правоохранителям понадобилось шесть минут.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который в течение десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек, под залог в 140 тысяч гривен.

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