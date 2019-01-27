Россиянин устроил стрельбу в украинской больнице: подробности

В Бердянске мужчина, оказавшийся гражданином РФ, открыл стрельбу в больнице.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области.

26 января около 15:35 в полицию поступило сообщение из городской больницы о конфликте и стрельбу в помещении медицинского учреждения по улице Консульской.

"Оперативно на место происшествия прибыл наряд полиции охраны, которым посетители и медицинский персонал передали правонарушителя. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и изъяты револьвер под патрон "Флобер", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения.

Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове арестовали россиянина, прятавшего под диваном труп женщины.