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Из-за масштабной аварии в Кривом Роге без отопления остались тысячи людей: фото

понедельник, 28 января 2019, 17:40

В понедельник, 28 января, в Кривом Роге из-за аварии на теплотрассе около 80 тысяч человек остались без отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента благоустройства и жилищной политики Криворожского городского совета в Facebook.

"Без отопления из-за утечки теплоносителя остались жители 334 домов", - говорится в сообщении.

Порыв магистрального трубопровода диаметром 800 мм теплотрассы Криворожской теплоцентрали произошел на улице Панаса Феденко.

Временно без отопления остались 6 детских садов, 7 школ, 2 колледжа, 3 лицея, 2 ДЮСШ, 2 центра детского творчества, 2 интерната и 2 центра первичной медико-санитарной помощи.

Ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрассы, их планируют закончить до конца дня либо до 1:00 29 января.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 января из-за аварии на теплотрассе в Николаеве остались без отопления 72 жилых дома и объектов социальной сферы.

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