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Минус пять: боевики жестко поплатились за атаку на ВСУ

понедельник, 28 января 2019, 07:25

В воскресенье, 27 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, в результате лишились двоих бойцов и трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие военных действий ни один украинский военнослужащий не пострадал. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, двух российских оккупантов было уничтожено и трое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Как сообщал "Апостроф", 26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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