Пропажа икон в Киево-Печерской лавре: в полиции сделали неожиданное заявление

Министерство культуры не сообщало правоохранителям о недостаче икон в Киево-Печерской лавре, уголовных дел открыто не было.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции, передает "Украинская правда".

"Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт - УП) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", – ответили в полиции на информационный запрос журналистов издания.

Журналисты в частности интересовались, сколько и по каким статьям УК было открыто уголовных производств, а также известно ли правоохранителям точное количество пропавших артефактов и их приблизительная стоимость.

Правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр культуры Украины Евгений Нищук в прямом эфире одного из телеканалов заявил о том, что в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон.