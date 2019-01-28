В Запорожье активисты поймали и публично наказали педофила: видео

В Запорожье местные активисты задержали педофила, который пытался лишить девственности несовершеннолетнюю девочку.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Активистам преступник рассказал, что собирался купить торт и посидеть с девочкой за просмотром фильма. Он изначально утверждал, что девочке 14 лет. Хотя данные из переписки свидетельствуют о другом – девочке на самом деле 13.

Как сообщал "Апостроф", 22 ноября полиция задержала в Лисичанске, Луганской области, мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетней девочки. А 20 ноября в Киевской области задержали мужчину, который снимал порнографическое видео с собственными дочерьми, а также отдавал их в сексуальную эксплуатацию. Также стало известно, что в Киеве кукловод-аниматор во время детского праздника развращал 8-летнего ребенка, его арестовали.